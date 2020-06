Lessen over superskeletten, pestvarkens en de waarde van kunst

BREDA- Wat het duurste kunstwerk is in het Stedelijk Museum Breda? Het is een vraag die museummedewerkers standaard krijgen van kinderen. Dan kun je als antwoord een beetje vermoeid met de ogen draaien. Maar dat is zonde.

Want eigenlijk, zegt Josje Leen van het museum: ,,Is dat een hartstikke leuk onderwerp om verder uit te diepen. Zoals er heel veel vragen zijn van kinderen die het verdienen om verder op in te gaan.”

Varkens, de pest en corona

Neem dat rare varkentje van de Heilige Antonius dat ergens in het museum staat. Ook daar zijn veel vragen over. En: ,,Precies dat varkentje is erg boeiend. Je kunt het zelfs heel goed aan de actualiteit koppelen.”

Want varkens, zo vertelt Leen, scharrelden vroeger in de stad. ,,Ze aten afval en leverden zo een bijdrage aan de strijd tegen de pest. En die dodelijke besmettelijke ziekte doet weer denken aan het huidige coronavirus.”

MuseumJeugdUniversiteit

Het is zomaar een voorbeeld van een kwestie: ,,Waar we na de zomer verder op ingaan.” Dan namelijk start het museum samen met de MuseumJeugdUniversiteit (MJU) met een reeks kindercolleges. Die MJU bestaat al sinds 2009 en werkt inmiddels samen met zo'n vijftig Nederlandse musea.

Quote Oude skeletten griezelig? Ben je gek, die zijn juist superinte­res­sant! Josje Leen, Educatiemedewerker Stedelijk Museum Breda

In Breda bestaat de reeks uit vier colleges waarbij wetenschappers, onderzoekers en experts samen met een twintigtal kinderstudenten dieper ingaan op een aantal thema's. De keuze voor de onderwerpen is losjes gebaseerd op vragen die het museum kreeg voorgeschoteld bij schoolbezoeken en kinderactiviteiten.

Wonderen zijn de wereld niet uit

Zo: ,,Is er de hostie van Niervaert. Vroeger werd geloofd dat die wonderen verrichtte. Maar wat zijn wonderen? En bestaan die nog steeds? Wij hebben de Utrechtse hoogleraar Anne-Marie Korte uitgenodigd daar meer over te vertellen.” Als wonderspecialist weet ze alles van wonderen uit heden en verleden.

Wie trouwens denkt dat het colleges zijn waar je stil zit te luisteren, heeft het fout. ,,Samen met twee archeologen uit Breda worden bijvoorbeeld oude skeletten onderzocht.” Griezelig? ,,Nee, integendeel. Juist heel interessant. Ze vertellen iets over vroeger.”

Diploma

De collegereeks, waarvoor de inschrijving al is begonnen, begint in september en is voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Als echte studenten kunnen zij hun bachelors en masters halen. Als zij met succes de feiten en verhalen over kunst en geschiedenis hebben weten te ontrafelen, krijgen ze een MuseumJeugdUniversiteitdiploma.