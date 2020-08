Lesje zelfvertrouwen voor Bredase kids tijdens Summervibes. ‘Maar het is allemaal spel’

BREDA - Het is toch wat anders dan een potje voetballen of een kennismaking met atletiek: een cursus weerbaarheid voor Bredase jongeren tussen de twaalf en de achttien jaar. Toch kan het geen kwaad dat juist zij spelenderwijs zelfvertrouwen en discipline opbouwen.

Om dat tandje bij te zetten komen drie docenten van de Avans Hogeschool tijdens het vakantieproject Summervibes met Next Level Up. ,,Daarmee kunnen jongeren hun talenten ontdekken, maar ze kunnen ook uitvinden wat hun zwakke punten zijn. Dat is praktisch voor later, want bedrijven vragen steeds vaker om mensen die zelfstandig kunnen werken. Maar dat betekent dat scholen studenten moeten afleveren die het zelfvertrouwen en de discipline hebben om die zelfstandigheid aan te kunnen’’, zegt Paul Bartels, Avans-docent.

Met succes overgebracht

Next Level Up is een naar de Nederlandse situatie vertaalde variant van het Amerikaanse Quantum Learning Network. Dat is intussen al met succes overgebracht op Avans-studenten.

Hetzelfde effect wil Bartels bereiken bij jongeren van middelbare schoolleeftijd: ,,Het woord zelfvertrouwen gaat natuurlijk niet vallen. Ja, misschien op het einde. Maar het wordt vooral heel leuk. Bijvoorbeeld met een doolhof, waar je met een groepje uit moet ontsnappen. Achteraf praten we over hoe dat is gegaan en wat het zegt over je plaats als persoon in een groep. Maar het is allemaal spel.’’

Quote Een moment van zelfver­trou­wen. Dat is toch de moeite waard? Paul Bartels, Paul Bartels, docent Ondernemerschap aan de Avans Hogeschool in Breda

De impact is overzichtelijk, zegt Bartels: ,,Je helpt er misschien vijftien procent van de deelnemers meteen mee. Een even grote groep vindt het waarschijnlijk niks. Maar de rest heeft er later in zijn leven misschien baat bij. Een moment van zelfvertrouwen. Dat is toch de moeite waard?’’

Donderdag 13 juli is er plaats voor zestig kinderen om mee te doen aan dit bijzondere onderdeel van Summervibes. Aanmelden: https://verrasjezelf.nieuweveste.nl/summervibes/summervibes-aanmelden-week-5/