Leraren zoeken contact: ‘Maar van 3 kinderen weten we niet waar ze zijn gebleven’

Burgemees­ter Depla van Breda: ‘Geef kinderen die weer gaan sporten de ruimte’

21:34 BREDA - Kinderen in Breda die weer mogen sporten worden in de gaten gehouden, maar de gemeente zal ze niet op hun lip zitten. ,,Ik wil niet gelijk in de controlestand schieten. Geef die kinderen eerst maar eens de ruimte.’’