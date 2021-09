Leraren gaan helpen armoede onder kinderen aan te pakken: ‘Ik kan er zo enkele aanwijzen’

WERNHOUT - De bestrijding van armoede onder kinderen begint met de signalering ervan. Het onderwijs is daarvoor de meest aangewezen plek. De St. Annaschool in Wernhout kreeg maandagochtend een informatietas van de Stichting Leergeld. In de tas zit materiaal dat onderwijzers helpt om kinderarmoede te herkennen. ,,Je maakt heel schrijnende dingen mee.’’

Wethouder Twan Zopfi overhandigde de tas aan juf Isabel van groep 7, geholpen door leerling Talan. Zopfi maakte de kinderen duidelijk dat niet ieder kind zomaar mee kan doen met allerlei activiteiten, omdat de ouders er het geld niet voor hebben. Waar zwemles, een schoolreisje of een laptop voor de een vanzelfsprekend is, kan de ander er alleen maar van dromen. ,,Of denk aan spulletjes voor het kindercorso. Die moet je kopen, maar niet iedereen kan dat. Daardoor kunnen sommige kinderen niet bij een groepje aansluiten.’’

Eén keer verhaal doen

Daar komt de Stichting Leergeld om de hoek. Lizan van Aert van Leergeld legt buiten de klas uit wat de stichting doet: ,,Wij laten mensen zien welke mogelijkheden er zijn om toch die zwemles of die computer te betalen. Onze consulenten komen daarvoor bij mensen thuis.”

,,Daarbij hebben we ook een duidelijke eenloketfunctie. Als je met armoede te maken hebt, wil je niet vaker dan één keer je verhaal doen. Voorwaarde is wel dat de armoede wordt herkend. En in het onderwijs zien ze het het eerst.” Directeur Martijn Schrauwen van de Annaschool erkent dat: ,,In de groep waar we net waren, kan ik er zo enkelen aanwijzen.”

Quote De keuze van het vervolgon­der­wijs is soms al afhanke­lijk van de kosten voor bijvoor­beeld een goede fiets Lizan van Aert, Stichting Leergeld

,,Je maakt heel schrijnende dingen mee’’, heeft Van Aert ervaren. ,,De keuze van het vervolgonderwijs is soms al afhankelijk van de kosten voor bijvoorbeeld een goede fiets. Zo kan het gebeuren dat een kind te weinig kans krijgt om zich te ontwikkelen. ‘Nu meedoen is straks meetellen’, zeggen we daarom.”

Budgetcoach

Haar stichting wordt geholpen door allerlei bedrijven en instellingen voor bijvoorbeeld fietsen en computers. ,,Laptops of pc’s maken we bijna als nieuw. We kijken naar het besteedbaar inkomen van de ouders, zonder daarbij te oordelen. De behoefte van de kinderen telt. We betalen ook nooit uit aan de ouders, maar rechtstreeks aan school, de zwemles of de sportvereniging.”

Zopfi besluit: ,,Uiteindelijk wil je dat die gezinnen uit deze situatie komen. Via de Stichting Leergeld kunnen we hen wijzen op bijzondere bijstand, of hen in contact brengen met een budgetcoach.’’