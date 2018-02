Leraar verdacht van verkrachting en bezit kinder- en dierenporno, Bredanaar filmde misbruik dochtertje (3)

Bredase flat Moerwijkzicht (241 huurders) kookt en stookt nu geheel gasloos

7:30 BREDA - Een flat renoveren is niet zo bijzonder, maar een flat met 241 huishoudens dan ook direct van de gasaansluiting afhalen is andere koek. Woningcorporatie AlleeWonen werkte twee jaar aan het verduurzamen en gasloos maken van de flat Moerwijkzicht in wijk Hoge Vucht. De klus is geklaard. ,,Dit is echt behoorlijk.''