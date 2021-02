‘Leraar van Zundertse bassischool verdacht van bezit en verspreiden kinderporno’

Twee uur aanschui­ven in de rij voor milieu­straat Breda: ‘De situatie wordt schrijnend’

23 februari BREDA - Twee uur stond Peter Vissers, gemeenteraadslid voor Breda Beslist, deze week in de rij voor het milieustation aan het Spinveld in Breda. De file die daar een structurele vorm heeft aangenomen was hem al een doorn in het oog, nu werd het hem te veel. ,,De situatie wordt schrijnend’’, zegt Vissers. Hij wil dat burgemeester en wethouders ingrijpen.