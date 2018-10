Leonne Zeegers uit Breda is nu officieel genderneutraal: ‘Overheid heeft schop onder de kont gekregen’

Update + video + foto'sBREDA - Alsof de koning zelf zijn paspoort komt verlengen, zoveel pers is er vrijdagmiddag aanwezig bij de ingang van het stadskantoor. Op de agenda echter geen adellijk bezoek, maar de non-binary persoon Leonne Zeegers. Dankzij een uitspraak van de rechter mag zij als eerste Nederlander een paspoort aanvragen waarin niet expliciet vermeld staat of ze man of vrouw is.

Tijdens het voorstellen blijkt al snel dat Zeegers inderdaad iets van beide seksen bezit. Zo heeft ze vrouwelijke vormen en lipstick op, maar tegelijkertijd ook een zware stem. Een gegeven dat Zeegers nu eindelijk ook erkent ziet door de samenleving. ,,Waarom moet ik perse onder druk van de maatschappij me mannelijk of vrouwelijk profileren? Dat wil ik gewoon niet.”

Lees verder na de foto.

Volledig scherm Leonne Zeegers krijgt als eerste volwassen Nederlander een paspoort zonder geslachtsaanduiding. De V in Leonne's paspoort wordt vervangen door X/X. © ANP

De lange speurtocht naar haar identiteit begint voor Zeegers al in 1961. Bij haar geboorte blijkt ze een geslachtsorgaan te bezitten met zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken. In de dikke 50 jaar die volgen leeft Zeegers eerst als een mannelijke macho en later, na een aantal operaties, als zelfbewuste vrouw. Deze transitie levert echter niet het gewenste effect, maar wel het besef dat ze geen van beide is en tegelijkertijd ook weer wel. ,,Ik ben non-binary en voor veel mensen is dit nog bijzonder, maar voor mij al heel normaal.”

Quote De overheid heeft nu een schop onder de kont gekregen. Leonne Zeegers Dat de zoektocht naar haarzelf nu vrij formeel eindigt bij een gemeentebalie moet volgens Zeegers vooral de politiek wakker schudden. Het weigeren om te kiezen voor een geslacht bracht Zeegers bijvoorbeeld meerdere malen in conflict met de gemeente. Zo werd onder andere haar uitkering geschorst wegens het ontbreken van de juiste gegevens. ,,De overheid heeft nu een schop onder de kont gekregen. Als ze mij nu niet geloven kan ik mijn paspoort laten zien.”

Meer rekening mee houden

Volledig scherm Leonne Zeegers krijgt als eerste volwassen Nederlander een paspoort zonder geslachtsaanduiding. De V in Leonne's paspoort wordt vervangen door X/X. © ANP In het kielzog van Zeegers en de camera’s die stapsgewijs mee het stadskantoor binnenlopen zitten ook veel mensen van de NNID, de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit. Beleidsmedewerker Bente Keule hoopt dat het geslachtsloze paspoort bijdraagt aan een groter maatschappelijk bewustzijn. Vooral bedrijven zouden volgens haar best meer rekening mogen houden met non-binary personen. ,,De NS gebruikt al beste reiziger, maar denk ook aan beste bezoeker, beste Nijmegenaar of geachte belangstellenden.”

Keule beseft dat veel mensen zich hebben geïrriteerd aan de verandering bij de NS. Toch roept ze op voor meer compassie voor haar achterban. ,,Ik snap dat het lijkt op aanstellen, maar voor sommige mensen is het niet fijn om zo te worden aangesproken. Het klopt gewoon niet.” Keule benadrukt dat de NNID niet uit is om de woorden ‘mevrouw’ en ‘meneer’ te verbannen. Wel zet de belangengroep zich in om verplichte geslachtsregistratie door de overheid volledig af te schaffen. ,,We denken ook dat deze registratie er altijd is geweest, maar 60 jaar geleden gebeurde dat niet in het paspoort.”

Lees verder na de foto.

Volledig scherm Leonne Zeegers krijgt als eerste volwassen Nederlander een paspoort zonder geslachtsaanduiding. De V in Leonne's paspoort wordt vervangen door X/X. © ANP

Twan Huys of Pauw?

Een uur nadat Zeegers haar gloednieuwe paspoort voor zo’n beetje elke cameraploeg in Nederland heeft laten zien, zit ze alweer thuis. Een adempauze zo blijkt, want ook de avond staat in het teken van mediaoptredens. ,,Wat zou jij doen naar Twan Huys of Pauw?”, vraagt ze een aantal malen.

Op tafel liggen foto’s van voor en na de geslachtsoperatie. Het interieur zelf is eveneens een mengelmoes van mancave en moulin rouge. Zo hangen er diverse jachttrofeeën, maar ook foto’s van Zeegers in sexy lingerie. ,,Tijdens mijn transitie heb ik bij verschillende praatprogramma’s gezeten. Ook bij Robert Jensen, maar dat vond ik niks. Zo sensationeel”, gaat ze verder.

Dat het mediacircus rond haar persoontje zo groot is geworden, verbaast Zeegers. In eerste instantie was ze zelfs van plan om helemaal geen enkele journalisten te woord te staan. Dat de spotlights nu alsnog op haar zijn gericht is vooral bedoeld om meer bewustzijn te creëren omtrent non-binary mensen. ,,Ik wil wat betekenen voor andere mensen, daar gaat het om. Ik ben een voorloper en kennelijk is dat bijzonder.” Kritiek dat transgenders vooral op zoek zijn naar aandacht doet haar dan ook niks. En scheldwoorden? Die buigt ze direct om naar een geuzennaam. “Aandachtshoer?, daar zit ook wel iets vrouwelijks in toch?”

Quote Aandachts­hoer?, daar zit ook wel iets vrouwe­lijks in toch? Leonne Zeegers

Volledig scherm Leonne Zeegers krijgt als eerste volwassen Nederlander een paspoort zonder geslachtsaanduiding. De V in Leonne's paspoort wordt vervangen door X/X. © ANP

Volledig scherm Leonne Zeegers krijgt als eerste volwassen Nederlander een paspoort zonder geslachtsaanduiding. De V in Leonne's paspoort wordt vervangen door X/X. © ANP

Volledig scherm Leonne Zeegers krijgt als eerste volwassen Nederlander een paspoort zonder geslachtsaanduiding. De V in Leonne's paspoort wordt vervangen door X/X. © ANP

Volledig scherm Leonne Zeegers krijgt als eerste volwassen Nederlander een paspoort zonder geslachtsaanduiding. De V in Leonne's paspoort wordt vervangen door X/X. © ANP