Leon Busschops nieuwe gemeentesecretaris Alphen-Chaam en directeur ABG

Weerstand tegen komst Turkse moskee in Wisselaar is hardnekkig

8:01 BREDA - De nieuwbouw van de Turkse moskee in de wijk Wisselaar in de Hoge Vucht in Breda-Noord blijft onverminderd op weerstand stuiten. Bewoners in de wijk lopen nog altijd te hoop tegen het bouwplan. Wethouder Paul de Beer (D66) moest dinsdagavond alle zeilen bijzetten om enig gehoor te vinden bij de bezwaarmakers.