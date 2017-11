Parkeren bij ziekenhuizen in regio: Bravis goedkoper dan gemiddeld, Amphia duurder

16:47 BERGEN OP ZOOM/BREDA/ROOSENDAAL - Parkeren bij de ziekenhuizen kost landelijk gemiddeld 1,55 euro per uur. In West-Brabant is dat bij Bravis met één euro per uur goedkoper, het Amphia ligt daar met 2 euro per uur boven.