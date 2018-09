Leny Poppe-de Looff stopt in maart 2019 als burgemeester van Zundert

Poppe-De Loof laat weten dat ze er bij haar aantreden in 2007 terdege van bewust was dat ‘de uitdagingen groot waren’. Zo moest er worden ingegrepen in zowel het bestuur van Zundert als in het ambtenarenapparaat. ,,Nu kunnen we zeggen dat we daar goed in geslaagd zijn. De gemeente Zundert heeft nu voldoende bestuurs- en slagkracht om de toekomst tegemoet te gaan’’, laat de burgemeester weten.

Quote Die tomeloze energie in Zundert is noemens­waar­dig en een voorbeeld voor andere gemeenten.







Leny Poppe-De Loof

Als er een onderwerp was dat haar aan het hart ging, dan was dat wel veiligheid. En dan vooral die op camping Fort Oranje. Dat was een ‘zwaar dossier’. ,,Ik heb me altijd zeer gemotiveerd gevoeld door mijn overtuiging dat de overheid een taak heeft wanneer de veiligheid en het welzijn van mensen in het geding is’’, aldus Poppe-De Loof.