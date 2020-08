Lekkerbekjes, kibbeling en een toefje corona

Opvang kan groeiende stroom dakloze Oost-Europeanen niet meer aan: ‘Ze staan continu in de survival­stand’

7:58 BREDA - Het aantal dakloze Oost-Europeanen dat in Breda terecht komt neemt steeds verder toe. De druk is zo groot, dat hulporganisaties noodgedwongen een cliëntenstop hebben moeten inlassen. ‘Het straatleven is hard. Het drugsgebruik is zorgwekkend.’