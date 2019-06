Breda wil meer kunst op straat en landelijke bekendheid bovendien

15:31 BREDA - Er moet in Breda meer kunst te zien zijn op straat, terwijl het lokale cultuuraanbod nog nadrukkelijk in binnen- en buitenland op de kaart moet worden gezet. Dat staat in de Cultuurvisie Breda 2019-2021 die door wethouder Marianne de Bie is gepresenteerd.