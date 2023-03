Lekker vers en lokaal! Boerderijwinkels in of bij Breda

Van Haperen op de Rith

Aan de rand van Breda, in Princenhage, wordt al generaties lang aardbeien gekweekt. In de boerderijwinkel verkopen René en Angela van Haperen allerlei fruit, groenten, scharrelvlees en veel meer lekkers van eigen grond en uit de buurt.

Hoeve Overa

Hoeve Overa biedt vijf dagen per week zelfgemaakte producten en lekkernijen uit de streek aan. Bij de boerderijwinkel aan de Overaseweg koop je bijvoorbeeld groente, vlees, zuivel en fruit.

Boerderij van den Kieboom

In de boerderijwinkel van familie van den Kieboom kun je terecht voor fruit, groenten en streekproducten. Vers van het (meestal Brabantse) land! Daarnaast verkoopt de familie rundvlees uit eigen stal en honing uit de eigen imkerij. Ben je op zoek naar jam, chutney of dressings? Dan zit je hier ook goed.

De boerderijwinkel van Johan en Caroline

In de groente- en fruitwinkel van Johan en Caroline vind je verse en houdbare (streek)producten, groenten en fruit. Veel lekkernijen worden geteeld of geproduceerd door ondernemers uit de directe omgeving. Denk bijvoorbeeld aan abdijkaas van de kaasboerderij in Oosterhout of meelproducten van Molen de Arend in Terheijden.

Bij Snoek

De familie Snoek heeft in 2017 hun melkveebedrijf uitgebreid met een ijsboerderij en landwinkel in Teteringen. Je kunt hier koffie of thee drinken, maar ook ijs mee naar huis nemen. Ook verkopen ze zuivel en boeren delicatessen. Denk aan een stuk kaas, een puur sapje of iets voor bij de borrel.

Landwinkel Hop & Zo

De winkel aan de Grintweg 4 is voornamelijk gevuld met kaas, zuivel, groente, fruit en vlees. Voor ambachtelijke producten zit je bij Hop & Zo ook goed.Ben je die bakkoning(in) die een lekkere cake wil bakken? Kom dan langs voor meel en verse eieren. Er is voor ieder wat wils.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Breda. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!