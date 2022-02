Lekker thuis blijven werken, maar pas op voor burn-out

Technisch talent krijgt kijkje achter de schermen bij Chassé en Mezz

BREDA - Technici in theaters en poppodia staan nagenoeg altijd achter de schermen of in een donkere zaal. Om een goede show neer te zetten zijn ze onmisbaar. Om te laten zien wat technici doen, geven MEZZ en Chassé Theater zondag een kijkje achter de schermen bij Life On Stage.

15 februari