Lekker op het terras in eigen dorp? Horecabaas Danny Cappa: ‘Ik zie vooral lokale gezichten’

Aan de bar van De Dorpsherberg in Teteringen zitten wat gasten te kletsen. Keurig op anderhalve meter afstand. Alsof ze nooit zijn weggeweest. Vanaf het terras klinkt vrolijk gelach. ,,We zijn zo blij dat we weer open zijn, we hebben de klanten echt gemist.”

Quote Ondanks alle regeltjes die nu gelden, mogen we niet klagen. Gasten tonen begrip Marianne Geerts, De Dorpsherberg in Teteringen Normaal is het voorjaar een toptijd voor De Dorpsherberg aan het Willem-Alexanderplein, zegt mede-eigenaresse Marianne Geerts. ,,Dan zijn de jaarlijkse dorpsevenementen: de wielerronde, de dorpsloop, de avondvierdaagse, met start- en finishlijn op het plein. Dat missen we nu.”

Toch is Geerts positief. ,,Gasten weten ons alweer goed te vinden. Passerende fietsers, dorpsgenoten en ook de biljartvereniging en de Rotaryclub zijn al geweest. Ondanks alle regeltjes die nu gelden, mogen we niet klagen. Gasten tonen begrip. Je merkt dat de mensen zelf ook blij zijn dat ze er weer op uit kunnen.”

Beste week

Bij eetcafé De Swaen aan de Markt in Prinsenbeek is de stemming opperbest. ,,De eerste week na de heropening begin juni was de beste week die we in twintig jaar gedraaid hebben”, vertelt Danny Cappa. ,,Ja, dat konden we zelf ook amper geloven.”

Quote We missen twee derde van onze zitplaat­sen. Het knusse is verdwenen Helen Keus, Coffee Time in Ulvenhout Het terras is er ook deze middag goed gevuld. Cappa: ,,Ik zie vooral lokale gezichten. Ik denk dat mensen bewust kiezen voor veiligheid in de eigen omgeving. Ik merk wel dat gasten creatief met de regels omgaan. Ik heb nog nooit zoveel ‘stelletjes’ van hetzelfde geslacht gezien. Nee, wij gaan dat niet checken, we zijn geen politie.”

Reserveren

Hoewel er overwegend vrolijkheid heerst bij horecaondernemers in de dorpen, zijn de zorgen niet verdwenen. Bij Coffee Time aan de Dorpstraat in Ulvenhout wil bijvoorbeeld niet elke klant reserveren. ,,Even lunchen of een kop koffie drinken is vaak aan spontane activiteit”, zegt Helen Keus, die de zaak samen met haar dochter bestiert.

,,En kijk eens om je heen, is dit gezellig?”, wijst ze naar de paar tafeltjes die nog binnen staan. ,,We missen twee derde van onze zitplaatsen. Het knusse is verdwenen, dat zien klanten ook. We moeten het nu van ons terras hebben. Hopelijk blijft het mooi weer.”

Over de grens

Net over de Belgische grens, bij de Zevenster (Bij de paters) in Meersel-Dreef, is volop levendigheid. Zowel buiten als binnen. ,,Hier gelden andere regels”, zegt uitbaatster Rien Aerts. ,,Er zit geen beperking op het aantal klanten binnen en ze mogen hier met maximaal tien aan een tafel zitten.”

Volledig scherm Rien Aerts van taveerde Zevenster (Bij de paters) in Meersel-Dreef: 'Hier mogen gasten met tien aan een tafel zitten, maar moet personeel wel een mondkapje dragen.' © Jeroen Jongeneelen

Maar ook in België zijn er restricties. Zo staan er pionnen op de gekuiste tafels, zodat klanten weten waar er schoongemaakt is. En het personeel draagt mondkapjes. ,,Dat is hier verplicht als je geen anderhalve meter afstand kunt houden. We merken dat vooral Nederlandse klanten dat lastig vinden. We krijgen er veel commentaar op, maar het moet.”

Handhaving

Over handhaving hebben de meeste ondernemers geen klagen. ,,Er rijdt af en toe een wagen voorbij”, zegt Cappa van De Swaen, ,,maar we hebben nog niemand binnen gehad. Hoeft ook niet, we houden ons aan de regels.”