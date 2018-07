Lekker koel op het Bredase balkon? Vergeet het maar

Warmtere­cord sneuvelt (nog) niet op vliegbasis Gil­ze-Rij­en

15:40 GILZE-RIJEN - De kans dat het Nederlands warmterecord van 38,6 graden uit 1944 vrijdag in Gilze en Rijen wordt gebroken is klein geworden. Het maximum vanmiddag op meetstation Gilze-Rijen was 37,4 graden. Om 15.15 uur zakte de temperatuur naar 37 graden.