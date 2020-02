Lekker blokje om in Breda? Dat kan beter

De bus, de auto, de fiets… Als het in Breda om verkeersbeleid gaat, dan zijn deze voertuigen maatgevend, zegt Ineke Spapé, lector Mobiliteit aan de BUas. Eigenlijk is dat vreemd, want in de binnenstad zou juist de voetganger wel wat meer aandacht mogen krijgen. Nu wil het geval dat het stadsbestuur werkt aan een ‘mobiliteitsvisie’. Voor Spapé is dat een mooi moment om haar studenten op pad te sturen met de opdracht: onderzoek zes wandeltrajecten in de stad en kijk hoe ze verbeterd kunnen worden.