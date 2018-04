De aanleg van een fontein op de Grote Markt is een wens die al langer leeft bij sommige Bredanaars. Nu lijkt het er op dat het er ook echt van gaat komen en dat heeft alles te maken met het Europese project Cool Towns waar ook Breda aan deelneemt. De bedoeling is om de ‘hittestress’ in steden te bestrijden. Door het veranderende klimaat wordt het steeds warmer. Er moeten daarom maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de stadscentra oververhit raken.

Kant en klaar

Het project begint in september van dit jaar en moet in 2022 klaar zijn. Overigens houdt De Beer nog een slag om de arm als het gaat over de plaats waar de binnenstedelijke waterspeelplek wordt aangelegd: ,,Misschien staat ie volgend jaar op de Grote Markt. Hij is daar in te passen, maar het is wel ingewikkeld. Het kan ook zijn dat de fontein terecht komt op het Kerkplein of bij de Markendaalseweg, voor de kapel van Hotel Nassau.’’