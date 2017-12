Lekkages door bouwfout bij appartementencomplex Het Paleis in Chassépark Breda

Een gigantische operatie, die in augustus begon. Het complex bestaat uit een mix van in totaal 86 huur- en koopwoningen. ,,Er blijkt sprake te zijn van een bouwfout”, vertelt Marijke Raaijmakers, secretaris van de Vereniging Van Eigenaren (VVE) van Het Paleis.

,,De dorpels wateren niet af, maar ín. Daardoor ontstonden er bij behoorlijk wat appartementen lekkages.” En die lekkages zijn er al sinds de oplevering van het vorstelijke complex, in 2005.

Mankement

Het groene gebied is nu veranderd in een bouwput. Met hoogwerkers worden alle dorpels uitgezaagd, vervangen en afgewerkt. Het zorgt voor flinke overlast: de ingangen van het pand zijn moeilijk te bereiken, de parkeergarage onder het gebouw is regelmatig onbruikbaar.

,,Maar het dient een goed doel”, zegt Raaijmakers. ,,Het is een kostbare aangelegenheid, we hebben er voor gevochten dat het aangepast werd. Met zulke lekkages raken appartementen bijna onbewoonbaar, het water loopt zo naar binnen. En met dit soort mankementen krijg je een appartement niet verkocht.”

Kosten

Vesteda, het landelijke woningfonds dat geld belegt in woningen en eigenaar is van het gebouw, lost de problemen op. In samenwerking met aannemer Heijmans. ,,Er zijn herstelwerkzaamheden aan de gevel, want er is sprake van een lekkage. Dat moet worden opgelost. Wat het gaat kosten doen we geen uitspraken over”, laat een woordvoerster van Vesteda weten.

,,Maar Vesteda draait voor de kosten op. Niet de eigenaren en ook niet de VVE.” Of er sprake is van een bouwfout? Daar wil de zegsvrouw geen uitspraken over doen. ,,Er zijn wel vaker werkzaamheden aan een complex.”

Na de kerst zou het ‘grote werk’ afgerond moeten zijn. De woordvoerster van Vesteda zegt dat de werkzaamheden begin 2018 zijn afgerond. ,,Eigenlijk hebben we het op deze wijze heel elegant opgelost. We hebben nu nog wat overlast, maar straks zijn de problemen opgelost”, aldus de secretaris van de VVE.