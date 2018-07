Lekkage in de leidingen van de stadsverwarming in Breda

Bredanaar (21) krijgt tientallen schoppen tegen hoofd en lijf in Goes

14:24 GOES/BREDA - Een 21–jarige man uit Breda is woensdagavond door twee mannen ernstig mishandeld in het Valckeslotpark in Goes. Het slachtoffer en de verdachten zijn bekenden van elkaar. De aanleiding van de mishandeling lijkt in de relationele sfeer te liggen.