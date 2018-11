Lek in waterleiding veroorzaakt gaslek in Breda

Star Trek fanclubdag in Breda: Next generation coming soon

18:27 BREDA - ‘Next generation is coming soon' valt te lezen op de buikband om de prachtige buik van Wendale Melssen (36). 'Trekkie on board', staat er op de voorkant. Geen twijfel mogelijk, over een paar maandjes kan de Nederlandse Star Trek fanclub The Flying Dutch een nieuw lid tegemoet zien.