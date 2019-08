Leijhoeve baalt van Boerendag Rijsbergen: 'Ze hebben de kinderboerderij buitengesloten'

Grad Damen krijgt geen contract van NAC

11:45 De knoop is doorgehakt: Grad Damen krijgt geen nieuw contract en maakt geen deel uit van NAC in het seizoen 2019/2020. Ondanks dat hij in zes van de laatste zeven oefenwedstrijden een basisplaats had, zal de middenvelder elders zijn loopbaan vervolgen.