‘Legends’ uit Breda sieren Spanjaardsgatfestival

Man uit Teteringen met mes gestoken tijdens Dancetour Breda

10:56 BREDA - Een 36-jarige man uit Teteringen is zondag aan het begin van de avond licht gewond geraakt omdat hij met een mes werd gestoken bij het muziekevenement Dancetour in Breda. Een 19-jarige man uit Rotterdam is aangehouden. Bij verschillende incidenten op en rondom het evenement werden in totaal zeven mensen aangehouden. Dat meldt de politie.