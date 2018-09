Lege winkel steeds zeldzamer. Althans, in centrum Breda

BREDA - In de belangrijkste winkelstraten van Breda is bijna geen winkelruimte meer te vinden. Er is nog maar 2.600 vierkante meter over. Er zijn maar weinig steden in Nederland waar het hoofdwinkelgebied zo snel volstroomt. Alleen in Maastricht is het aanbod van lege winkelmeters nog harder afgenomen.

Dat blijkt uit een onderzoek van makelaarsnetwerk Dynamis naar de Nederlandse winkelmarkt.

,,Het gaat goed in Breda. Je ziet dat er een sanering plaats vindt van het winkelaanbod. Wat oud is en niet vernieuwend verdwijnt’’, zegt Maarten van Tijen, bedrijfsmakelaar bij Van der Sande vanOpstal in reactie op het rapport. ,,Aan de andere kant is deze ontwikkeling lastig voor het kleine initiatief. In de grote winkelstraten kun je het nu alleen nog maar redden als je uitgaat van schaalvergroting.’’

Winkelleegstand in de Tolbrugstraat in Breda.

Er is een belangrijke reden waarom er bijna geen winkelruimte meer te vinden is in het centrum van de stad: het afblazen van de plannen voor een winkelcentrum Achter de Lange Stallen, op wat nu nog steeds de Mols Parking is. Diverse grootwinkelbedrijven hadden hun zinnen gezet op een vestiging op deze locatie, aldus het onderzoek. Maar toen duidelijk werd dat het project niet doorging, gingen de retailers weer op zoek naar ruimte in de hoofdwinkelstraten. Dat zijn onder meer de Ginnekenstraat, de Veemarktstraat, de Brugstraten en de Halstraat.

Mede daarom zijn merken als Sostrene Grene en SoLow naar de Ginnekenstraat getrokken. Met als gevolg dat er nu nog maar weinig meters over zijn. En wat er over is, is verdeeld over verschillende panden. Dat maakt grootschalige verhuur lastig, zegt makelaar Van Tijen: ,,Het gaat soms om panden die je niet zo maar aan elkaar kunt plakken. Daar zit 'm de uitdaging.''

Wie een leuk winkeltje wil beginnen, kan dat wel vergeten in een van de grote winkelstraten. Die worden beheerst door grote winkelketens en institutionele beleggers. Die nemen weinig risico’s en gaan bij voorkeur in zee met grote concerns waar ze vertrouwen in hebben, zegt Van Tijen. ,,Maar als je een leuk concept wegzet en er vol voor gaat, dan kun je net buiten het hoofdwinkelgebied nog best een leuk inkomen verdienen’’, zegt de Bredase makelaar.

De krapte op de winkelmarkt leidt vooralsnog nog niet tot hogere huurprijzen. Die waren in Breda in verhouding al vrij hoog. Die worden nu niet zo maar aangepast.