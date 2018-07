,,We zien nu al meer mensen binnenkomen'', lacht de vestigingsmanager als ze donderdagochtend de zaak opent. De kunstuitleen zit nog maar net in de culturele hotspot Klavers Jansen, om de hoek zit Podium Bloos en aan de overkant Electron. De Stichting Beeldende Kunst (SBK) zat eerst aan de Markendaalseweg in een keurig complex waar nota bene deze krant binnenkort de redactieruimte mee uitbreidt. ,,Mooi, zeker. Aan het water. Maar het gevoel en de sfeer, met de cultuur om ons heen, maakt het hier toch wel beter.''

Experimenteren

Kunst lenen, sparen, kopen, staat op de deur. Of: 'Experimenteren met kunst in huis'. Tot de crisis in 2008 draaide de SBK goed. ,,We merkten toen dat nieuwe klanten aantrekken moeilijker werd. Je zag bedrijven door alle bezuinigingen al snel de kunstcollectie op de helling zetten.'' In het kielzog particulieren die ook afhaakten.

De landelijke SBK ging terug van tien naar zeven vestigingen nu, waarvan drie in Amsterdam. SBK Breda (sinds 2002) overleefde, de kunstuitleen in Oosterhout en Tilburg niet. ,,We hebben moeilijke jaren achter de rug, maar dat geldt voor de hele kunstsector. We merken nu voorzichtig dat het weer opkrabbelt. Eerst de economie, dan de kunst er achteraan.''

Kunstminner

Met ruim 350 werken is de SBK een walhalla voor de kunstminner. De collectie (van fotografie, schilderijen tot sculpturen) wordt regelmatig verversd via het grote depot in Amsterdam waar liefst 30.000 werken staan. Kunst lenen kan voor 6.75 euro per maand, waarvan 4.50 euro wordt gespaard voor eventuele aankoop. Er zijn ook klanten die graag kunst ruilen: ,,We hebben een klant die elk seizoen wisselt van schilderij, een winters of zomers tafereel. Telkens naar iets anders kijken.'' De Vos wil meer bekendheid, ook met exposities van Bredase kunstenaars, zoals nu met Mandy den Elzen en haar expositie 'The Inherent Beauty of the Natural World'. Alleen al een bezienswaardigheid, geprepareerde organen van vissen in een serie stolpen en een koeiemaag (www.sbk.nl).