Lege flesjes, tassen en kratten bier: ravage is dag na feestgedruis groot in Valkenbergpark Breda

video Feestvie­ren­de groep in Breda: Valkenberg­park ontruimd, politie deelt circa 200 bekeurin­gen uit

24 april BREDA - De politie heeft zaterdag alle zeilen bij moeten zetten om een feestvierende groep mensen in de Bredase binnenstad in het gareel te houden. De groep van zo'n 200 mensen verzamelde zich op de Haven zonder daarbij de coronamaatregelen in acht te nemen. De politie deelde ongeveer 200 bekeuringen uit en arresteerde een man. De gemeente besloot 's avonds om 19.30 uur om het Valkenbergpark te ontruimen en te sluiten.