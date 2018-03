Legaal 'bosfeestje' in De Graanbeurs

Echtgenoot van Ingrid uit Wernhout verdacht van moord of doodslag

17:04 Wernhout - Justitie verdenkt Herman M. (47) van moord of doodslag op zijn echtgenote Ingrid (46) in hun woning in Wernhout. De zondag aangehouden vrachtwagenchauffeur blijft op last van de rechter-commissaris voorlopig in de cel.