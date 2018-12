Leerlingen Radius College vrijaf door stroomstoring

'Peuter volwasse­ner dan andere kinderen van haar leeftijd’

10:36 BREDA - Nee, het was geen ontvoering van zijn eigen kind, aldus de 27-jarige Bredanaar Sami A., gisteren in de rechtbank in Breda. Hij had het haarzelf gevraagd. ,,Ga je liever met mij mee naar oma of blijf je liever bij mama en haar dronken vrienden?’' Alleen: de vraag was gericht aan een kind van tweeënhalf.