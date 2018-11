Leerlingen ontbijten met de burgemeester: ‘Ik krijg in de avond pas echt honger’

BREDA - Leerlingen van basisschool De Rietvink uit de Haagse Beemden werden woensdagmorgen door burgemeester Paul Depla en wethouder Marianne de Bie uitgenodigd om het ontbijt te nuttigen op het gemeentehuis. Deze week staat in het teken van het Nationaal Schoolontbijt; een goed ontbijt zorgt immers voor een goed begin van de dag, is de gedachte.

Als kleine jongen at Depla twee boterhammen voordat hij naar school ging. ,,Maar dat was in de tijd dat je 's middags nog thuis at", vult hij aan. Nu eet hij 's morgens wat yoghurt met muesli of cruesli , met daardoorheen wat fruit. Hij drinkt er thee en sinaasappelsap bij. De Bie doet het ongeveer hetzelfde. ,,Op het drinken na, ik pak mijn eerste kopje koffie op het werk. Dan eet ik ook nog wat broodjes.”

Geen honger

Maar ontbijten is bij de kinderen van De Rietvink niet altijd even gangbaar. Yaleesa heeft in de ochtend simpelweg geen honger. ,,Ik ben altijd een beetje misselijk. Eigenlijk krijg ik pas in de avond echt honger", geeft ze aan. Om tien uur serveert de school fruit, dat eet ze wel. En ja, op het middaguur eet ze boterhammen. Meer omdat het moet.

Pim heeft ook moeite met ontbijten. Ze schat dat ze wekelijks zo'n twee keer yoghurt met 'iets erin' eet. ,,Ik dwing mezelf, heb ook geen honger. Mijn ouders zijn vaak al weg voordat ik opsta, dus dan eten we thuis zelfstandig.”

Voor zowel Marit als Tim is een ontbijtje juist van groot belang. Marit: ,,Het is het eerste dat ik doe 's morgens, zelfs nog voordat ik me aankleed. Twee boterhammen met wat water of jus. Dat doe ik zelf, ik móet gewoon eten in de ochtend, anders voel ik me slap."

Wisselend beleg

En Tim: ,,Twee boterhammen, altijd, met wisselend beleg. En dan maak ik er nog een stuk of vijf voor de middag. Jammer genoeg heb ik dan alleen geen tijd meer om even te spelen.”