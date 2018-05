Leerlingen Nassau winnen debatwedstrijd

Na een tweede plaats vorig jaar zijn leerlingen van de Nassau Scholengemeenschap in Breda er in geslaagd eerste te worden in de landelijke debatwedstrijd voor scholieren. Om de prestigieuze wedstrijd van het Lagerhuis van BNN/VARA te winnen, moesten Mats Liesker, Guus Boeren (beiden 4VWO), Roos van Deijck, Paula Mosquera Marquez en Lukas van Dongen (6VWO) eerst met plaats- en provinciegenoten afrekenen. Dat gebeurde nog in een team van tien, dat voor de finale tot vijf werd 'afgeslankt'. Zondagavond werd de finale op tv uitgezonden.

Begeleider Sietse Huijben, docent maatschappijleer en maatschappijwetenschappen aan de Nassau, zag zijn pupillen boven de andere 2.500 kandidaten uitstijgen. ,,Ze hebben er maandenlang keihard voor gewerkt en er veel tijd ingestoken", zei hij. Laura Mosquera Marquez beaamde dat: ,,Het is echt veel werk. We kregen een paar weken tevoren de stellingen waarop we moesten reageren. Dan ga je eerst op onderzoek uit om zoveel mogelijk over het onderwerp te weten te komen." Laura deed vorig jaar ook mee, waarbij ze met haar team in het zicht van de haven strandde. Haar sportieve wraak is wel erg zoet: de winnaars gaan in plaats van naar Londen vijf dagen naar New York. Daar bezoeken ze sowieso de Verenigde Naties, maar de vijf vallen over elkaar heen als ze een lijstje met te bezoeken hotspots maken. Huijben en de vijf andere teamleden gaan ook mee.

,,Bij het voorbereiden weet je nog niet of je voor of tegen de stelling bent", zegt Van Deijck over de wedstrijd. ,,Tijdens het debatteren kan er bovendien een zoemer gaan, waarna je meteen moet switchen van 'voor' naar 'tegen' of andersom. Dat is wel heel pittig en vraagt veel van je debattechniek." De wedstrijd liet onder meer een debat zien met journalist en historicus Wierd Duk. Roos bekende tijdens alle voorronden nerveus te zijn, ,,maar op de finaledag was ik heel chill." Voor haar was er bijna dubbele roem, want ze stond met twee anderen ook in de finale voor de beste speecher. Die wedstrijd werd helaas voor haar door een concurrent gewonnen.