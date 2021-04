Leerlingen JF Kennedy blij: ‘Dit schoolplein is veel beter, het oude was saai’

Dichter vindt het geluk op een vuilniswa­gen: ‘Dit is buitenspe­len voor volwasse­nen’

7 april BREDA - Vijf dagen in de week hangt Bredanaar Maurits Verhoef (34) aan een vuilniswagen of zit hij achter het stuur. ’s Avonds en in het weekeinde is er ruimte voor de kunstenaar. Een opmerkelijke combinatie.