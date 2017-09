Leerlingen De Rooi Pannen hoeven geen studiekosten te betalen

Een leerling van De Rooi Pannen was tot dusver gemiddeld zo'n 300 euro kwijt aan deze onderwijskosten. Maar donderdag maakt de school bekend ze niet meer in rekening te brengen.

,,Het kost ons jaarlijks 2 tot 2,5 miljoen", zegt bestuursvoorzitter Tiny Pheninckx, ,,maar dat is het ons waard. Als je kinderen echt de kansen wil geven die ze verdienen, en je bent er toe in staat, moet je het doen. We willen niet dat potentiële leerlingen wegblijven vanwege de financiële thuissituatie. Of dat een leerling van onze horeca-opleiding niet kan deelnemen aan een belangrijke reis langs wijnhuizen."

Financieel kerngezond

De Rooi Pannen kan de stap zetten omdat de scholengemeenschap zelf financieel kerngezond is. Pheninckx: ,,We hebben het geld niet op de plank liggen, maar betalen dit uit de exploitatie. Onze vaste lasten zijn en blijven laag: alle panden zijn afbetaald, de personeelsopbouw (850 mensen) is evenwichtig en daardoor goed te bekostigen. We zijn als het ware een huishouden zonder hypotheek."

Quote Armoede zit echt niet alleen bij mensen onder de officiële armoedegrens. Bestuursvoorzitter Tiny Pheninckx: Dit jaar stuurt De Rooi Pannen alleen voor de aankoop van schoolboeken nog een factuur. Het was niet op tijd te regelen die nu al onder de vrijstelling te laten vallen. Voor twee zaken moeten leerlingen na dit schooljaar wel blijven betalen: werkkleding die eigendom wordt en het wettelijk verplichte lesgeld dat naar het ministerie van Onderwijs gaat.

De bestuursvoorzitter weet niet of De Rooi Pannen (dat 50 jaar bestaat) uniek is in het wegstrepen van de studiekosten. Een woordvoerster van het ministerie kan dat evenmin zeggen. Minister Jet Bussemaker moedigde mbo-scholen onlangs wel aan maatwerk te leveren voor leerlingen uit minima-gezinnen.

Pheninckx is zelf in Tilburg voorzitter van de stichting Leergeld. Die springt bij in gezinssituaties waarin de kosten van onderwijs of bijvoorbeeld sport een probleem zijn. ,,Het probleem is groter dan je denkt. Armoede zit echt niet alleen bij mensen onder de officiële armoedegrens."