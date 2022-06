Leerlingen De Horizon leggen eerste steen van nieuwe school in Zondereigen

ZONDEREIGEN - Ze hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is het zover: de leerlingen van de basisschool De Horizon hebben samen met de aannemer de eerste steen mogen leggen voor hun nieuwe school. ,,Eindelijk want hier hebben we heel wat jaren op moeten wachten”, klinkt het bij directeur Carine Vervoort.

Een stoet en een vrolijk liedje. De leerlingen van de school De Horizon in Zondereigen (Baarle-Hertog) kijken met heel wat zenuwen uit naar september 2023, want dan moet hun nieuwe school klaar zijn. ,,Dit is de allereerste steen. Voor onze nieuwe mooie school. We moesten er wel lang op wachten, maar ons geduld wordt nu beloond”, zo klonk het in het liedje dat de kinderen samen met de leerkrachten maakten op de muziek van ‘Dit is de allereerste keer’ van Rita Deneve. In dat lied zongen de kinderen niet toevallig dat ze er lang op hadden moeten wachten. De nood aan een nieuwe school drong zich al vele jaren op.

Toen de kogel eindelijk door de kerk was, liep het bouwproject vertraging op omdat de offertes door de stijgende prijzen heel wat hoger uitvielen dan het geraamde bedrag van 1,7 miljoen euro. ,,Wij wachten reeds tientallen jaren op onze nieuwbouw”, zegt pedagogisch directeur Carine Vervoort. Maar sinds kort zijn de werken bezig, en vandaag dragen de kinderen letterlijk hun steentje bij.”

Volledig scherm De leerlingen van de school De Horizon in Zondereigen legden de eerste steen voor hun nieuwe school © Toon Verheijen

School boven een café

De afbraakwerken van de oude school zijn gestart en daarom volgen de leerlingen van de lagere school tijdelijk les in de kleuterschool 800 meter verderop. Maar nu trokken ze in stoet naar de plaats van de nieuwbouw. ,,We hebben er lang op moeten wachten dat de oude school werd afgebroken en er een nieuw gebouw op kon worden gezet”, zegt burgemeester Frans De Bont.

,,Zondereigen is een kleine gemeenschap. Maar het is belangrijk dat de kinderen in eigen dorp naar school kunnen blijven gaan. Een café is belangrijk voor een dorp, maar een school nog belangrijker. In het centrum van Baarle-Hertog hebben we sinds enkele jaren een nieuwe school en daar zijn we ontzettend blij mee. Ik ben blij dat dit nu ook het geval is voor Zondereigen.”

In de nieuwe school die het komende jaar gebouwd wordt, komen drie klassen voor de kleuters en drie graadklassen voor de leerlingen van de lagere school. Er komt ook ruimte voor de naschoolse opvang.

