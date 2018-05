Leerkracht (36) verricht heldendaad door fietser in Breda te reanimeren: 'Ik krijg telkens tranen in mijn ogen'

BREDA – Een heldendaad. Die verrichtte Arslan Can woensdagmiddag. Hij reanimeerde de fietser die op de Boeimeersingel in Breda werd aangereden door een tractor.

Een slapeloze nacht. En dag. Dat hield Arslan Can er aan over. De 36-jarige Rotterdammer is er helemaal kapot van. “Elke keer als ik aan het moment terugdenk, krijg ik tranen in mijn ogen. Het is verschrikkelijk, echt verschrikkelijk.”

Can, leerkracht op het Berkenhofcollege in Breda, reed met zijn scooter over het fietspad van de Boeimeersingel, toen hij een bebloede jongen op de grond zag liggen. Hij stapte direct af en vroeg de twee dienstdoende motoragenten of hij kon helpen. Als bedrijfshulpverlener (bhv’er) bleek zijn komst een geschenk uit de hemel. “Terwijl een agent hartmassage gaf, verrichte ik mond-op-mondbeademing. Daarna wachtten we het ambulancepersoneel af. Het leek wel uren te duren, man.”

Volledig scherm Orslan Can. Quote Het leek wel uren te duren, man. Arslan Can

De situatie blijft hem op het netvlies staan. “Mond-op-mondbeademing is in de realiteit heel wat anders dan tijdens de cursus met een pop of een collega, die vervolgens lachend opstaat”, legt de geëmotioneerde Can uit. “Ik doe geen oog dicht. Ik wil graag weten hoe het met die jongen gaat, maar de politie verstrekt geen informatie aan derden, wat ik overigens wel kan begrijpen.”

Slachtofferhulp

Na afloop werd Can slachtofferhulp aangeboden. In eerste instantie zag hij daar vanaf. “Maar toen ik bij mijn vriendin in Breda aankwam, waar ik die nacht zou slapen, barstten de emoties los. Ik ben vervolgens meteen naar het politiebureau gegaan om informatie te achterhalen. En heb me alsnog aangemeld voor slachtofferhulp. Ik twijfel enorm: heb ik wel een goede daad verricht?”, vraagt Can zichzelf af.