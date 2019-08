Leerfabriek Terheijden: ‘geen klassieke school, meer á la Sjakie en de chocoladefabriek’

,,Mensen kijken even vreemd op als we vertellen dat we de nieuwe exploitanten zijn van De Cour. Ze verwachten niet snel twee jonge gasten voor dit werk. Dat komt denk ik omdat mensen een ouderwets beeld hebben van wat een buurthuis is, namelijk als een oubollige hangplek voor ouderen. Dat is helemaal niet hoe wij het zien. We hebben nog geen naam gevonden die alles vangt wat we hier gaan doen, maar het wordt een plek voor iedereen”, aldus Bram Franken.