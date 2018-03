Leegstand Heksenwiel in Haagse Beemden krijgt prioriteit

Heksenwiel kampt al jaren met lege winkelruimtes, zo vertrok begin dit jaar nog Blokker. De leegstand bedroeg juni 2017 15 procent. Met een flinke impuls wil DELA het centrum aantrekkelijker maken, de gemeente legt een miljoen op tafel voor aanpak van de buitenruimte. Om de leegstand van winkelpanden het hoofd te bieden dienden vijf partijen vorige week de motie 'Lang leeg is duur' in.

Ten koste straatbeeld

Het gaat volgens lijsttrekker Peter Elbertse van Volmondig Ja, indiener van de motie namens SP, BOB, Breda '97 en Volkspartij Breda, om winkelpanden die al jaren leegstaan. Niet alleen Heksenwiel wordt door leegstand getroffen, het gaat ook om winkelpanden in bijvoorbeeld de Catharinastraat, Molenstraat, Boschstraat en op de Ginnekenweg. ,,Neem het pand op de Ginnekenweg tegenover Café Noir, waar vroeger een smartshop in zat. Dat pand is onbewoonbaar verklaard en staat al jaren leeg. Dat is een puist in de straat'', aldus Elbertse.

Prioriteit

Het leegstandsteam zou meer prioriteit moeten geven aan lege retailzaken, aldus de motie. Maar uiteindelijk zag een meerderheid van de raad daar geen aanleiding voor. Het team is juist opgericht in de strijd tegen leegstand, de motie voegt op dat punt niets toe, concludeerde de PvdA. Wethouder Patrick van Lunteren (SP) ontraadde de motie en zei dat er wat leegstand betreft al heel veel gebeurt. Hij sprak van een 'fantastisch leefstandsteam' en haalde de eerder deze maand gepresenteerde notitie 'Breda binnenste buiten' aan waarin 41 panden staan die zijn getransformeerd en een (tijdelijke) herbestemming hebben gekregen.

Volle bak mee bezig

Van Lunteren: ,,We zijn er volle bak mee bezig.'' Wat overbleef was Heksenwiel. Elbertse betreurt dat, ook omdat de stad geen Leegstandswet kent waarmee een pandeigenaar een boete kan worden opgelegd bij langdurige leegstand en verloedering. Behalve aanpak van lege kantoor- en bedrijfspanden zouden volgens Elbertse ook lege winkelpanden prioriteit moeten krijgen. ,,Er gebeurt te weinig. Ook omdat we geen stok achter de deur hebben.''

De cijfers

In Breda staan zo'n 800 panden leeg: 245 bedrijfsobjecten, 363 kantoor- en 192 winkelruimtes. Objecten die een herbestemming hebben gekregen lopen nogal uiteen. De gemeente noemt bijvoorbeeld schouwburg Concordia, Lunet B, de kerk aan de Liesboslaan, het voormalige gemeentehuis in Teteringen, de voormalige Rabobank in Princenhage, toren Michaëlkerk, het Grand Theatre, De Drie Hoefijzers en de watertoren aan de Wilhelminasingel.