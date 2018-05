De PvdA is met vier zetels de kleinste van de drie, afdelingsvoorzitter Joris Hoogbergen: ,,Dat is ontegenzeggelijk waar. Maar er is toch voldoende basis om het PvdA-geluid te laten horen in de komende vier jaar.'' Dertig tot veertig leden waren bij de vergadering aanwezig, zegt hij. ,,De leden kregen de gelegenheid vragen te stellen. Daar is goed gebruik van gemaakt. Mensen hebben hun zorg geuit. Kun je het PvdA-profiel houden in deze coalitie? Daar is goed antwoord op gekomen. Er is gestemd, een ruime meerderheid ging akkoord.'' Het is volgens de voorzitter nu aan de fractie om bij de presentatie van het coalitieakkoord verder verantwoording af te leggen over deelname.