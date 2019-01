Leden noodlijdend vv Baronie achter reddingsplan bestuur: ‘Gedraag je niet louter als klant’

BREDA - De leden van voetbalvereniging Baronie scharen zich massaal achter het reddingsplan dat het bestuur van de noodlijdende club heeft opgesteld. Tijdens een algemene ledenvergadering (alv) om de aanpak van de financiele problemen te bespreken, dinsdagavond in Oncle Jean, stemden op 1 persoon na alle van de circa 250 aanwezige Baronnen in met het pakket maatregelen.

Zoals bekend verkeert voetbalvereniging Baronie financieel in zwaar weer. Inmiddels is het interim-bestuur van de club met de gemeente Breda in gesprek over het opschorten van betaling van de opgelopen huurschuld. Voorwaarde van de gemeente om hierover met Baronie mee te denken is wel dat de clubleiding zou komen met een uitgebreid reddingsplan, dat breed gedragen wordt door de vereniging.

In de ruim negentigjarige geschiedenis van Baronie was het tijdens een alv nooit zo druk als dinsdagavond. De verwachte hoge opkomst had het interim-bestuur van Baronie doen besluiten uit te wijken naar Café-Restaurant Oncle Jean, hartje Ginneken, waar Baronie een paar cafés verderop ooit werd opgericht.

Zorgwekkend

Penningmeester Jacques Kies analyseerde de cijfers en sprak van een onacceptabel hoog negatief eigen vermogen en een zorgwekkend gebrek aan liquide middelen. Dat er bij Baronie stevig bezuinigd moet worden de komende jaren, moge duidelijk zijn.

Zo zullen de in de afgelopen jaren fors uit de hand gelopen vrijwilligersvergoedingen op de schop gaan. Ronald Spruit, belast met de portefeuille Vrijwilligerszaken, had het in dit verband over de noodzaak van een cultuuromslag bij Baronie. “Leden gedragen zich nogal eens als klant van de club, terwijl de gedachte meer moet zijn wat je als lid kan bijdragen aan de vereniging”, waren zijn woorden.

Daarnaast zal er flink gesneden worden in het spelersbudget voor de hoofdselectie van Baronie, momenteel koploper in de Hoofdklasse B. Via doelsponsoring moet in de toekomst een hoofdklassewaardige selectie op de been gehouden worden.

Nieuwe geldschieters