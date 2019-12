Led-schermen wederom later in Rat Verlegh Stadion

Video Bewoners gewond na aansteken barbecue in Bredase woning

9:01 BREDA - Twee mensen zijn donderdagavond gewond geraakt in een woning in Breda. De brandweer rukte rond 22.45 uur uit voor een melding van een vreemde lucht in de woning aan de Verbeetenstraat in Breda. Het bleek te gaan om een barbecue die binnen was aangestoken.