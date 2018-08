'Leal Dutch flikadels' in Bangkok

En hoeveel landgenoten zijn er niet die in zonnige vakantieoorden als Allicante, Chersonissos of Sunny Beach de gefrituurde kost verdienen als Piet Friet, Kees Kroket of Fredje Frikandel omdat talloze landgenoten het kennelijk geen acht dagen zonder vaderlandse vette hap kunnen stellen?



Fricandelles, Bratrollen, rissoles, fricandelas, tavuk sosis, Dutch frikandel, chicken sausages... Je treft ze werkelijk wereldwijd.



Toch wel een beetje tot onze verbazing, kun je ook in Thailand voor een vlezig delletje terecht. De snack, bedoelen wij... Om precies te zijn in Bangkok, aan het einde van Soi Cowboy, in de rosse buurt waar je over de toeristen struikelt. Om nóg preciezer te zijn, bij The Old Dutch Corner.