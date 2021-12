Le Casse Croute is eindelijk verkocht, The GOAT komt naar Breda

De broodjeszaak is al tientallen jaren een begrip in Breda, mede dankzij de gunstige ligging, recht tegenover de Grote Kerk. Op deze locatie komt nu The GOAT (Greatest Of All Times), een luxe variant op hamburgerketens. The GOAT is ook in Rotterdam gevestigd en serveert naar eigen zeggen ‘high quality junkfood’, met zowel vlees- als vegetarische gerechten.