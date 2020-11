Laurentius is terug na financieel drama: 83 miljoen voor nieuwbouw, verduurzaming en groot onderhoud

,,Laurentius is weer terug", zegt directeur-bestuurder Jessie Bekkers. ,,We hebben negen jaar lang alleen klein onderhoud aan onze 7.500 woningen kunnen verrichten. Bewoners zijn op de proef gesteld, maar het geduld wordt beloond. Alles gaat niet in een keer, maar er is een planning gemaakt voor groot onderhoud. In 2021 gaan we bijvoorbeeld een aantal woningen verduurzamen en isoleren, maken we woningen gasloos en voeren we buitenschilderwerk uit.”