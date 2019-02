Laura uit Breda is boa: ‘Bodycam bleef de vechtpartij filmen’

BREDA - Laura (20) uit Breda is buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Afgelopen jaar was ze een van de zes boa’s in de stad die met de bodycam experimenteerden. En die kwam van pas, getuige haar relaas.

,,Na een melding kwam ik met een collega bij een meneer aan de deur, omdat hij zich agressief gedroeg. Ik besloot de bodycam niet aan te zetten omdat hij zo agressief was en ik bang was dat het dan misschien nog erger zou worden. Het liep uit op een hevige vechtpartij. Hij had het vooral op mij gemunt. Hij hield mij in de houdgreep en sleurde me over de grond. In die worsteling is de bodycam aangegaan en vervolgens van mijn jas gevallen. Maar de camera bleef de vechtpartij filmen. Andere collega’s hebben hem uiteindelijk kunnen aanhouden.”

Waarschuwen

Bijna twee jaar is Laura nu boa. Vorig jaar nam ze deel aan de proef met de bodycams. ,,Wanneer we op straat de bodycam willen gebruiken, moeten we dat eerst kenbaar maken. Maar als iemand meteen op je begint in te slaan, hoef je niet te waarschuwen.”

Het werk is afwisselend, vindt ze. ,,Mensen hebben van ons altijd het beeld van een parkeer- of stadswacht. Maar dat zijn we allang niet meer. Ik vind het voor mezelf heel mooi om te bereiken dat mensen ons anders gaan zien. Dat ze beseffen dat we eigenlijk gastvrouw en gastheer zijn. Dat we er ook voor hún veiligheid zijn en we ze kunnen helpen als dat nodig is.”

Verbale agressie

En ja, agressie, daar komt ze regelmatig mee in aanraking. ,,Ook verbale agressie. En dan moet je wel sterk in je schoenen staan, je niet onder laten sneeuwen. Jongeren kunnen echt een grote mond op zetten. Maar dat gaat bij mij het ene oor in en het andere weer uit. Ik trek het me niet aan. We zijn het gewend, al is het eigenlijk heel erg om dat te moeten constateren.”

Stapje terug

Na de vechtpartij vorig jaar is ze weer snel aan het werk gegaan. ,,We zijn goed opgevangen, hebben er met collega’s over gepraat. Een dag later stond ik in de binnenstad toen iemand agressief werd. Toen merkte ik wel dat even een stapje terug deed. Maar dat gevoel was na een paar dagen weer weg.”





Werkstraf