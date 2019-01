Laten we van het Grand een mooie kunsthal maken

COLUMNHebben we in Breda eens iets op cultureel gebied om enigszins mee te pochen, is dat ook weer geen lang leven beschoren. Qua entourage is de Grand Theatre Boekhandel zonder meer de mooiste boekenzaak van Breda en misschien wel van Brabant. Ik vermoed dat het assortiment bij Van Kemenade & Hollaers in het oude Hubo-pand aan de Ginnekenweg wat uitgebreider is, maar als ik daar binnenkom, heb ik toch nog steeds de neiging om te vragen waar de schroevendraaiers hangen.

Na een goede drie jaar moet de Grand Theatre Boekhandel de deuren sluiten omdat de zaak onrendabel is en omdat de eigenaar van de winkel (Eddie van der Beek) het niet eens kon worden met de eigenaar van het pand (Aad Ouborg) over de kosten. Dat zijn plausibele redenen. Een boekwinkel minder in de stad, is ook geen ramp. Behalve met Van Kemenade & Hollaers zijn er met Vives, Vrije Boekhandel, Buitelaar, Latte & Literature en het Ezelsoor nog genoeg interessante zaken over voor een provinciestad.

Jammer is het wel dat het niet gelukt is om van het Grand een blijvende culturele hotspot te maken, ondanks de inspanningen van Grietje Braaksma, de sympathieke bedrijfsleidster die er met een niet aflatend enthousiasme optredens, filmavonden en kindermiddagen organiseerde. BN’ers weten de weg naar de oude bioscoop in het steegje aan het Van Coothplein inmiddels beter te vinden dan menig Bredanaar. Zelf mocht ik er gesprekken leiden met Mart Smeets en Barbara van Beukering, terwijl collega Jacques Hendriks er coryfeeën als Kees Rijvers, Frits Spits en Katja Schuurman aan de tand voelde.

Maar goed, Le Grand est mort, vive Le Grand. Want het monumentale pand blijft bestaan. De vraag is wat er gaat komen. Een modeketen? Nog meer horeca? Dat is er wel genoeg in Breda. Nee, laten we eens aantonen dat we in Breda niet helemaal uit de klei zijn getrokken en van het Grand een mooie kunsthal maken. De gemeente heeft 1 miljoen euro klaarliggen als startgeld voor zo’n initiatief. Als raszakenman Ouborg nu eens met enkele culturele ondernemers om de tafel gaat zitten, moet daar best een verdienmodelletje uit kunnen rollen.