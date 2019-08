Laten we in Breda lekker het Burgos van Brabant blijven

Wat er mede zo aangenaam is aan die omgeving, is dat je het idee hebt dat er zo weinig toeristen zijn. Een Duits of Nederlands kenteken zie je amper als je over de snelweg rijdt. Op de terrassen valt het op als mensen een ander taal praten dan Spaans. En een menukaart in meerdere talen is een zeldzaamheid (waarbij het in León wel handig is om te weten dat als je de lokale specialiteit ‘botillo’ bestelt, je een varkensmaag krijgt die gevuld is met gemarineerd vlees).