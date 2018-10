Late clubavonden in Breda krijgen dit jaar nog een vervolg

Doorproeven

,,We zijn nu even de tussenschakel tussen organisatoren en gemeente", zegt Knijff over de huidige inbreng van Local Motion. ,,Niet de fijnste positie om te hebben, maar totdat de horecawet is aangepast, willen we die best innemen. Wij gaan de komende tijd datums voor evenementen aanvragen bij de gemeente. Het is niet zo dat we per se een x-aantal evenementen willen houden. Het gaat vooral om de variatie. Wij monitoren: bij dit evenement is het wel mogelijk langer open te blijven, en daar is het misschien niet zo handig.”