Lastiger voor ouders om zichzelf via informele pgb in te huren bij zorgkind

Ouders krijgen bij een informele pgb geld om zichzelf in te huren voor de verzorging van een kind met zware problematiek. In Breda maken 82 mensen daar gebruik van. In een eerder artikel in BN DeStem werd de suggestie gewekt dat de strengere regels gaan gelden voor alle 3.700 jongeren die jeugdhulp krijgen. ,,Dat is niet het geval", zegt wethouder Marianne de Bie (Jeugdhulp) donderdagavond in de gemeenteraad. ,,Als er professionele hulp nodig is, wordt dat nog steeds door de gemeente betaald. We gaan alleen bij de informele pgb's nadrukkelijker kijken naar de eigen kracht van de ouders.”