Lastige keuze, fruitvliegjes of Inez Weski?

Bredase winkelstra­ten bijna op slot toen de terrassen weer open mochten

8:04 BREDA - In de Bredase binnenstad was het na de coronaversoepelingen twee keer zó druk, dat bezoekers werd geadviseerd op een ander moment te komen. Bij een van die keren, op 14 juni, stond de gemeente even op het punt om een deel af te sluiten. Maar tijdens het voorbereiden van de maatregelen was de drukte alweer afgenomen.