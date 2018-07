Last minute: Ik ga op reis en neem mee; koplampstickers

Hoewel het vliegtuig aan populariteit wint blijft de auto het favoriete vervoersmiddel van de Nederlandse vakantieganger. Zo'n 7,5 miljoen landgenoten rijden ieder jaar in hun heilige koe richting vakantieoorden in binnen- en buitenland.

Bij de ANWB-winkel in de Nieuwe Ginnekenstraat weten ze alles af van deze jaarlijkse trek. Volgens medewerker Sylvia van Tilborg gaan de meeste autorijdende vakantiegangers best goed voorbereid op pad. Wat wel ieder jaar hetzelfde blijft is de krappe voorbereidingstijd die deze reizigers voor zichzelf nemen. ,,De mensen komen nog steeds op het laatste moment. Als we om 12.00 uur opengaan dan staan er al klanten voor de deur, dat duurt dan tot 18.00 uur", vertelt ze.

De wegenwachtwinkel gaat tijdens deze drukke periode dan ook 30 minuten eerder open en sluit ook een half uur later. Van Tilborg en haar collega's krijgen vooral veel vragen over de verschillende verkeersregels binnen de Europese landen.

,,In Engeland hebben auto's bijvoorbeeld koplampstickers nodig, dat is iets wat veel mensen niet weten", vertelt Van Tilborg. Ook is er verschil tussen landen in de wijze waarop je vignetten kunt aanvragen.

Zo zijn er in de ANWB-winkel wel vignetten te koop van Duitsland en Oostenrijk, maar niet van Frankrijk. Deze moeten via een Franstalige site worden aangevraagd. Dit land verplicht ook als een van de weinige natie ter wereld dat er alcoholtesters aanwezig zijn in de wagen.