Lasertherapeut in Bavel verwijdert gratis tatoeagepuntjes van ex-borstkankerpatiënten: ‘Het gaat om de dagelijkse confrontatie’

Pop-up store Zundert: ‘We werden gewaar­schuwd door het smeulen van de knuffel van ons dochtertje’

20:31 ZUNDERT - Rook in een pand in de Zundertse Molenstraat, maandagochtend. Gelukkig was er voldoende brandweer aanwezig om erger te voorkomen. Sterker nog, de rook was door diezelfde brandweer veroorzaakt. Met een rookmachine. Het korps heeft de komende twee weken een zogenaamde pop-up store, waar mensen uit Zundert binnen kunnen lopen om uitleg te krijgen over brand. En dan met name over het voorkomen daarvan, uiteraard. Burgemeester Poppe-De Looff kwam de tijdelijke winkel openen. Letterlijk, door de met rook gevulde ruimte open te maken.